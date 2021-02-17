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Топ-10 российских изобретений за 2020 год перечислил Роспатент 

News.ru 1 час назад
Роспатент назвал топ-10 российских изобретений 2020 года
Фото: pixabay
Российские учёные в 2020 году не сидели сложа руки. На их счету очень полезные и порой необходимые изобретения. Роспатент перечислил топ-10 главных открытий.
В первую тройку вошли: вакцина от туберкулёза; система, не позволяющая автомобилю отклониться от курса, и новый способ получить игольчатый кокс, применяемый для батарей электромобилей.
Полиантигенная вакцина для профилактики и вспомогательного лечения туберкулёза​​​. Созданная вакцина обладает двойным эффектом, с одной стороны, защищает от заражения, а с другой — позволяет вылечиться уже заболевшему человеку, — рассказали в ведомстве РИА Новостям.
Сейчас идёт подготовка лекарства к заключительной фазе. Вторая фаза клинических испытаний успешно завершена.
В пятёрке лидеров также оказались такие изобретения, как IT-решение, чтобы отличить умного бота от человека, и полимерная добавка, предотвращающая горение строительных материалов. В Роспатенте отметили, что добавка безопасна для здоровья человека и окружающей среды.
В топ-10 также попали:
1. Антенна малой высоты, ловящая широкий диапазон частот.
2. Лазер, предупреждающий нейрохирурга о приближении к сосуду или нерву.
3. Набор для быстрого и точного выявления вирусов.
4. Технология подавления помех, облегчающая определение координат объектов в океане.
5. Простой и дешёвый способ создания солнечных элементов, способных заменить кремниевые батареи.
Как ранее писал NEWS.ru, в Роспатент поступила заявка на регистрацию облика линейки сверхтяжёлых носителей для пусков к Луне и Марсу​​​. Его разработчиком стал Государственный ракетный центр им. Макеева, который также ранее создал межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».
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Наука и техника , Роспатент , РИА Новости
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