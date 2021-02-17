Раскрыта польза грудного вскармливания младенцев при COVID

Инфицированные коронавирусом женщины при кормлении грудью не передают COVID-19 своим новорожденным детям. Более того, младенцы с молоком получают антитела, которые могут нейтрализовать вирус. К такому выводу пришли американские ученые в ходе исследования, пишет Daily Mail.

В ходе эксперимента ученые изучили 37 образцов образцы грудного молока, которые предоставили 18 женщин с диагностированным COVID-19. В исследованных материалах не оказалось ни генетических следов вируса, ни антигенов. При этом в двух третях образцов были обнаружены специфичные к COVID-19 антитела.

«Мы обнаружили высокий уровень IgA — обычных антител в крови и в других биологических жидкостях — в грудном молоке», — рассказал профессор микробиологии и иммунологии из Медицинского центра Университета Рочестера в Нью-Йорке Марк Сангстер.