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Грудное вскармливание защищает младенцев от COVID-19 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Раскрыта польза грудного вскармливания младенцев при COVID
Фото: CHROMORANGE, A. Shalamov, Globallookpress
Инфицированные коронавирусом женщины при кормлении грудью не передают COVID-19 своим новорожденным детям. Более того, младенцы с молоком получают антитела, которые могут нейтрализовать вирус. К такому выводу пришли американские ученые в ходе исследования, пишет Daily Mail.
В ходе эксперимента ученые изучили 37 образцов образцы грудного молока, которые предоставили 18 женщин с диагностированным COVID-19. В исследованных материалах не оказалось ни генетических следов вируса, ни антигенов. При этом в двух третях образцов были обнаружены специфичные к COVID-19 антитела.

«Мы обнаружили высокий уровень IgA — обычных антител в крови и в других биологических жидкостях — в грудном молоке», — рассказал профессор микробиологии и иммунологии из Медицинского центра Университета Рочестера в Нью-Йорке Марк Сангстер.

Как подчеркнули ученые, пока результатов исследования недостаточно для однозначных выводов о безопасности грудного вскармливания для младенцев при инфицировании матери, необходимы более масштабные исследования.
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Наука и техника , Нью-Йорк , США
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