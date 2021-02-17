Ученые определили лучшую музыку для расслабления 

Существует большое количество способов, чтобы уснуть и расслабиться — многие, например, обращаются к прослушиванию музыки. Турецкие ученые решили выяснить, какие композиции лучше всего подходят для этой цели.

Так, оказалось, что классика хэви-метала и поп-хиты 1980-х и 2000-х годов лучше всего подходят для успокоения и снижения кровяного давления. В то же время техно, дабстеп и чилаут способствуют учащению пульса и повышению уровня тревожности.

Уточняется, что в исследовании приняли участие более 1,5 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Им были включены плейлисты с разными музыкальными жанрами, параллельно они фиксировали изменения в своем состоянии, сообщает Mixmag

Доктор Омер Авланмиш объяснил положительный эффект хэви-метала, сказав, что агрессивная музыка «помогает слушателю осознать свои чувства». Что касается поп-хитов, то они, по мнению ученого, вызывают чувство ностальгии, что приводит к выбросу эндорфинов.