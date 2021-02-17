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Билл Гейтс назвал самую большую трудность человечества 

Профиль 8 минут назад
Билл Гейтс назвал самую большую трудность человечества
Фото: ©flickr.com
Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, что он считает самой большой трудностью для человечества. По мнению миллиардера, наибольшую проблему для будущего мира представляет невозможность достичь климатической нейтральности к 2050 году.
Гейтс уверен, что людям необходимо сократить объем парниковых газов и свести на нет негативное влияние на климат. Также в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии он обратил внимание на то, что выбросы парниковых газов связаны с энергетикой, происходящей от сжигания угля, нефти и газа. Миллиардер уверен, что постоянным источником энергии будущего должна стать атомная энергетика, так как только она, в отличие от солнечной и ветровой энергетики, способна выполнять эту функцию на постоянной основе.

«Нам либо нужно чудо-изобретение, чтобы сделать батареи в 20 раз дешевле, чтобы позволить сезонное хранение энергии… Или вам нужно, чтобы 25 процентов генерации были доступны независимо от погоды», — поделился Гейтс. Однако основатель Microsoft добавил, что деление ядра и термоядерный синтез — «единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах».

Бизнесмен подчеркнул, что понимает обеспокоенность людей относительно атомной энергии, однако доверие к ней можно выработать только тогда, когда она будет доступнее и безопаснее.
Отметим, что ученые провели исследования, по результатам которых было выявлено, что объем выработки атомной энергетики должен быть повышен до 930 гигаватт к 2050 году, чтобы обеспечить климатическую нейтральность на планете. В настоящее время объем выработки составляет 393 гигаватта.
Ранее Гейтс заявил, что, на его взгляд, последствия климатических изменений могут быть серьезнее последствий пандемии COVID-19. Однако мир за период коронавируса многому научился, уверен миллиардер. Это позволит людям быть более подготовленными к следующей возможной пандемии.
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Наука и техника , Билл Гейтс , Microsoft
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