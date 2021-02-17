Билл Гейтс назвал самую большую трудность человечества 

Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, что он считает самой большой трудностью для человечества. По мнению миллиардера, наибольшую проблему для будущего мира представляет невозможность достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Гейтс уверен, что людям необходимо сократить объем парниковых газов и свести на нет негативное влияние на климат. Также в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии он обратил внимание на то, что выбросы парниковых газов связаны с энергетикой, происходящей от сжигания угля, нефти и газа. Миллиардер уверен, что постоянным источником энергии будущего должна стать атомная энергетика, так как только она, в отличие от солнечной и ветровой энергетики, способна выполнять эту функцию на постоянной основе.

«Нам либо нужно чудо-изобретение, чтобы сделать батареи в 20 раз дешевле, чтобы позволить сезонное хранение энергии… Или вам нужно, чтобы 25 процентов генерации были доступны независимо от погоды», — поделился Гейтс. Однако основатель Microsoft добавил, что деление ядра и термоядерный синтез — «единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах».

Бизнесмен подчеркнул, что понимает обеспокоенность людей относительно атомной энергии, однако доверие к ней можно выработать только тогда, когда она будет доступнее и безопаснее.

Отметим, что ученые провели исследования, по результатам которых было выявлено, что объем выработки атомной энергетики должен быть повышен до 930 гигаватт к 2050 году, чтобы обеспечить климатическую нейтральность на планете. В настоящее время объем выработки составляет 393 гигаватта.