Названы реальные цвет и форма коронавируса 

Мировые эксперты и ученые продолжают изучать данные о коронавирусе. В мире, по последней информации ВОЗ, насчитывается 108,5 млн инфицированных, а по подсчетам специалистов Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 млн После недавней научной работы исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Об этом сообщает издание Le Parisien

«Настоящие цвета коронавируса — черный и белый», — заявил профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер. Он подчеркнул, что это лишь условно, так как объемы молекулы SARS-CoV-2 в разы меньше длины волны света.

Кроме того, специалист добавил, что по форме молекула коронавируса напоминает шаровое скопление. «Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый используют, чтобы лучше различать детали», — объяснил Гютер, добавив, что это же касается и трехмерных изображений.

Ранее вирусологи признали штамм SARS-CoV-2 , выявленный в Великобритании, более опасным, чем исходная форма патогена. Об этом сообщили в отчете Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).