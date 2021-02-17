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Москва

Названы реальные цвет и форма коронавируса 

Профиль 43 минуты назад
Мировые эксперты и ученые продолжают изучать данные о коронавирусе. В мире, по последней информации ВОЗ, насчитывается 108,5 млн инфицированных, а по подсчетам специалистов Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 млн После недавней научной работы исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. Об этом сообщает издание Le Parisien.

«Настоящие цвета коронавируса — черный и белый», — заявил профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер. Он подчеркнул, что это лишь условно, так как объемы молекулы SARS-CoV-2 в разы меньше длины волны света.

Кроме того, специалист добавил, что по форме молекула коронавируса напоминает шаровое скопление. «Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый используют, чтобы лучше различать детали», — объяснил Гютер, добавив, что это же касается и трехмерных изображений.
Ранее вирусологи признали штамм SARS-CoV-2, выявленный в Великобритании, более опасным, чем исходная форма патогена. Об этом сообщили в отчете Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).
Также «Профиль» сообщал, что первый снимок британского штамма коронавируса сделали в российском ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Отмечается, что фотография под микроскопом была получена в ходе изучения свойств этого варианта коронавируса. Речь, в том числе, идет об его структурных особенностях и проявлении в клеточных культурах, а также экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.
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Наука и техника , Видео , Роспотребнадзор , Великобритания
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