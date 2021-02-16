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Раскрыта мощность процессора iPhone 2021 года 

Ferra.ru 3 часа назад
Раскрыта мощность процессора iPhone 2021 года
Фото: Apple
В бенчмарке Geekbench появились первые результаты нового процессора Apple A15, который будет использоваться в грядущих iPhone.
Чипсет набрал в однопоточном тесте 1724 балла, а в многопоточном 4320 баллов. Для сравнения: максимальный результат Apple A14 в Geekbench составляет 1606 и 4305 баллов соответственно. То есть одноядерная производительность Apple A15 увеличилась на 7%. Многоядерная же осталась на том же уровне.
Однако надо понимать, что тестировался прототип. То есть результаты Apple A15 могут улучшиться ближе к моменту официального релиза. Кроме того, текущий прототип испытывает проблемы с троттлингом. Apple явно не оставит это без внимания.
Сообщается, что чипсет Apple A15 изготовлен по 5-нм технологии. Он должен быть экономичнее Apple A14.
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Наука и техника , Apple
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