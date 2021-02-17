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Во Франции разработали «убивающую» COVID-19 одноразовую маску 

Мир24 и ещё 2 42 минуты назад
Во Франции разработали «убивающую» COVID-19 одноразовую маску
Фото: ТАСС
Во Франции компания BioSerenity объявила о разработке защитной маски, которая способна обезвреживать COVID-19. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Разработанную BioSerenity маску одноразового использования рекомендуется носить не более четырех часов. Она разработана совместно с исследователями Университетского больничного центра Лиля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) и Национального научно-исследовательского центра Франции (CNRS).
Как объяснил генеральный директор компании Марк Фруэн, эта маска «обладает способностью блокировать и уничтожать вирусы».
Представитель отдела разработок BioSerenity Гаэтан Жербер объяснил, что эта маска состоит из четырех слоев, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами. Это происходит из-за «физического принципа и принципа химической блокировки» с использованием двух молекул циклодекстрина и четвертичного аммиака.
Так, цена одной маски составляет 1,49 евро. Ее можно будет заказать, начиная с 16 февраля. Хирургическая версия маски получит сертификацию 22 февраля и будет стоить 0,44 евро. Сначала такая версия маски будет направляться медработником, но уже позднее поступит в широкую продажу.
Ранее стало известно, что в России зарегистрировали первый в мире тест на «британский» штамм COVID-19.
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Наука и техника , Кабардино-Балкарская Республика
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