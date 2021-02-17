Во Франции разработали «убивающую» COVID-19 одноразовую маску 

Во Франции компания BioSerenity объявила о разработке защитной маски, которая способна обезвреживать COVID-19. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Разработанную BioSerenity маску одноразового использования рекомендуется носить не более четырех часов. Она разработана совместно с исследователями Университетского больничного центра Лиля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) и Национального научно-исследовательского центра Франции (CNRS).

Как объяснил генеральный директор компании Марк Фруэн, эта маска «обладает способностью блокировать и уничтожать вирусы».

Представитель отдела разработок BioSerenity Гаэтан Жербер объяснил, что эта маска состоит из четырех слоев, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами. Это происходит из-за «физического принципа и принципа химической блокировки» с использованием двух молекул циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Так, цена одной маски составляет 1,49 евро. Ее можно будет заказать, начиная с 16 февраля. Хирургическая версия маски получит сертификацию 22 февраля и будет стоить 0,44 евро. Сначала такая версия маски будет направляться медработником, но уже позднее поступит в широкую продажу.