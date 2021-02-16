Учёный обозначил самых заразных COVID-больных 

Тяжело переносящие COVID-19 пациенты наиболее опасны в плане распространения коронавируса. Об этом рассказал вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов

Как пояснил специалист в эфире «Радио 1», чем тяжелее заболевание у человека, тем больше он выделяет вируса, что объясняется большим количеством разрушенных клеток. Причём наиболее заразен больной за полтора-два дня до проявления симптомов COVID-19.

На четвёртый-пятый дни после начала активной фазы заболевания, концентрация вируса оказывается значительно меньше. Вирусолог также уточнил, что продолжительность заболевания зависит от индивидуальных особенностей организма. Пациенты со значительными брешами в иммунной системе могут носить вирус до двух месяцев.