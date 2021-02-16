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Учёный обозначил самых заразных COVID-больных 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Учёный обозначил самых заразных COVID-больных
Фото: nsn.fm
Тяжело переносящие COVID-19 пациенты наиболее опасны в плане распространения коронавируса. Об этом рассказал вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.
Как пояснил специалист в эфире «Радио 1», чем тяжелее заболевание у человека, тем больше он выделяет вируса, что объясняется большим количеством разрушенных клеток. Причём наиболее заразен больной за полтора-два дня до проявления симптомов COVID-19.
На четвёртый-пятый дни после начала активной фазы заболевания, концентрация вируса оказывается значительно меньше. Вирусолог также уточнил, что продолжительность заболевания зависит от индивидуальных особенностей организма. Пациенты со значительными брешами в иммунной системе могут носить вирус до двух месяцев.
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Наука и техника , Сергей Нетесов
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