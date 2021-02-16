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Раскрыты будущие ноутбуки-трансформеры Samsung 

Ferra.ru 1 час назад
Раскрыты будущие ноутбуки-трансформеры Samsung
Фото: Ferra.ru
Samsung готовится к выпуску двух новых ноутбуков — Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360. Это будут трансформеры с OLED экранами.
Оба устройства будут работать под управлением операционной системы Windows, получат процессоры Core i5 ил Core i7. Диагонали экранов у них будут равны 13,3 дюйма и 15,6 дюйма. Либо все модели, либо часть будут оснащены панелями OLED и получат поддержку стилуса S Pen.
Сообщается, что Galaxy Book Pro выйдет в Wi-Fi и LTE вариантах. Galaxy Book Pro 360 же также сможет поддерживать работу в сетях пятого поколения (5G).
Пока нет информации о том, когда будут ноутбуки-трансформеры станут доступны на рынке, и сколько будут стоить.
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