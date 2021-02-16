Жителей ЕС позвали в астронавты 

Европейское космическое агентство откроет прием заявок для новых астронавтов 31 марта, министерство занятости и экономики Финляндии поощряет желание финнов к участию в этом конкурсе, сообщает во вторник ведомство.

На должность астронавта могут подать заявки лица со степенью магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики или информатики и трехлетним опытом работы в своей области. Кроме того, требуется сильная мотивация, языковые навыки и стрессоустойчивость.

При отборе особое внимание будет уделено гендерному балансу.

В течение следующих десяти лет ЕКА будет набирать 100 сотрудников в год.

Цель ЕКА — собрать как можно более широкое представительство жителей различных стран-членов в резерв астронавтов, всего около 20 человек.

Прием заявок завершится 28 мая.

Финляндия является членом Европейского космического агентства с 1995 года. Доля Финляндии в бюджете ЕКА составляет 27–28 миллионов евро в год. Большая часть этой суммы возвращается в Финляндию в виде заказов ЕКА для финских компаний и исследовательских институтов, сообщает министерство.