Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Android 12 получит игровой режим 

Ferra.ru 2 часа назад
Android 12 получит игровой режим
Фото: depositphotos.com
Сегодня мы уже узнали, что Android 12 получит редизайн. Теперь появились новые подробности о будущей версии операционной системы.
Сообщается, что в Android 12 появится совершенно новая опция поворота экрана, встроенный игровой режим и переключатель быстрой настройки яркости.
Ferra.ru
Обновлённый автоповорот будет использовать фронтальную камеру устройства, чтобы определить, в каком положении пользователь смотрит на экран. В зависимости от этого система будет менять ориентацию экрана с альбомной на портретную и наоборот. Текущая реализация использует данные от акселерометра и гироскопа и не всегда правильно определяет ориентацию.
Также в Android 12 появится сервис GameManager, который будет управлять связанными с играми функциями. Скорее всего, опция будет регулировать звук, уведомления и яркость во время игр.
Что касается яркости, то её в принципе станет проще регулировать — быстро понижать на определённый уровень.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Ferra.ru: последние новости
Учёные предсказали череду катастроф в 21 веке Учёные предсказали череду катастроф в 21 веке Новое приложение Clubhouse стало самым популярным в России Новое приложение Clubhouse стало самым популярным в России Раскрыты будущие ноутбуки-трансформеры Samsung Раскрыты будущие ноутбуки-трансформеры Samsung
Комментарии
Наука и техника , Ferra.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
00:11
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
Происшествия
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
01:58
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
Новости Москвы Политика
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
00:27
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
Происшествия
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
00:35
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
00:41
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
Общество
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
00:56
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
Происшествия В мире
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
00:29
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение