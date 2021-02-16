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Раскрыты сроки запуска флагманского смартфона Huawei P50 

Ferra.ru 45 минут назад
Флагманский смартфон Huawei P50 запустят в конце марта
Фото: Ferra.ru
Источник рассказал, что новая линейка флагманских смартфонов Huawei P50 выйдет в период с 26 по 28 марта.
Также по словам инсайдера, в серии снова будет три модели. В них будут использоваться два разных чипсета. Обычный Huawei P50 будет работать на процессоре Kirin 9000E, а модели P50 Pro и P50 Pro+ — на флагманской платформе Kirin 9000.
Помимо этого, источник утверждает, что Huawei уже определилась с внешним видом смартфонов, и они уже готовы к серийному выпуску. Отмечается, что серия принесёт новый дизайн, но что именно изменится, пока неизвестно.
Скорее всего, у моделей линейки P50 будут новая система камер, улучшенный экран и игровые возможности.
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