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Новое приложение Clubhouse стало самым популярным в России 

Ferra.ru 2 часа назад
Новое приложение Clubhouse стало самым популярным в России
Фото: Ferra.ru
Приложение новой социальной сети Clubhouse стало самым популярным в России — заняло первое место по количеству скачиваний среди бесплатных программ. Пока на iOS.
Об этом рассказали аналитики App Annie. На самом деле, Clubhouse запустили ещё весной 2020 года, но популярность оно обрело в 2021 году. В соцсети можно общаться только голосом в общих чатах. Чтобы зарегистрироваться в Clubhouse, нужно получить специальное приглашение от пользователя соцсети. Сейчас доступна только версия приложения для iOS.
Аналитики считают, что к концу первой недели марта у Clubhouse будет уже миллион пользователей в России. Когда соцсеть появится на Android, неизвестно. Но это помогло бы ей стать ещё популярнее.
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