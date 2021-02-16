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«Может привести к удушью»: в TikTok появились опасные видео с эпиляцией 

Газета.Ru 1 час назад
Эксперты забили тревогу из-за видео с воском в TikTok
Фото: depositphotos.com
Нидерландский барбер опубликовал несколько видео в TikTok, где он полностью заливает воском лица своих клиентов, и затем срывает его, чтобы добиться гладкости кожи. Парикмахер утверждает, что это абсолютно безопасно, однако специалисты забили тревогу, так как повторение этой процедуры может потенциально привести к удушью.
В социальной сети TikTok резко набрали популярность ролики, в которых барбер делает восковую эпиляцию, сообщает «Би-би-си». Парикмахер покрывает воском все лицо, а также заливает его внутрь ушей и ноздрей, а затем, когда воск застывает, срывает его с лица вместе с «лишними» волосами.
Парикмахера зовут Реназ Исмаэль, он работает в нидерландской парикмахерской Kapsalon Freedom. На текущий момент на TikTok-аккаунт Исмаэля подписано почти 850 тысяч человек. Первое видео, где он покрывает все лицо клиента воском, было опубликовано в ноябре, и его посмотрело около 84 млн человек.
Сначала парикмахер покрывал воском только лицо клиента, однако в более позднем виде, барбер заливает не только все лицо, но и шею. Он также использовал ушные палочки для того, чтобы протолкнуть воск в уши и нос.
Исмаэль заявил, что процедура удаления волос с помощью воска очень популярна на Ближнем Востоке, где он родился, однако барбер вывел ее на новый уровень.

«Я первый человек в мире, кто решил залить воском все лицо целиком. И это никак не сказывается на состоянии кожи», — сказал Исмаэль.

Однако дерматологи и другие парикмахеры предупреждают пользователей, что такой способ избавления от волос может привести к негативным последствиям.
Так Алекс Эчеверри, работающий в салоне John and Ginger в Западном Сассексе, высказал опасения по поводу безопасности процедуры, которую проводит Исмаэль. Другой парикмахер из Лондона Адам Груминг считает, что покрывать воском большие участки нежной кожи лица — это крайне безответственно.

«Сначала мы сразу подумали о том, что это может вызвать удушье. Воск может проникнуть внутрь дыхательных путей и это никак нельзя проконтролировать. Потом он затвердеет, и удалить его будет можно лишь хирургическим путем», — сказал косметолог с двадцатилетним опытом работы.

Врач Анджали Махто, которая состоит в британской ассоциации дерматологов, предположила, что другие пользователи, особенно несовершеннолетние, могут повторить то, что показано в роликах Исмаэля, и это может привести к неприятным инцидентам.

«Социальные сети обладают способностью моментально распространять такие челленджи. Восковая эпиляция — травматический процесс для кожи, особенно чувствительных участков, например, области вокруг глаз. В лучшем случае, такие участки кожи могут воспаляться и раздражаться. В худшем, в результате процедуры на лице могут появиться крошечные прыщики или гнойные бугорки — это называется фолликулит», — рассказала Махто.

Британский фонд кожи также выразил обеспокоенность тем, что на некоторых видео восковую эпиляцию лица делают детям.

«Лично я бы не советовала оказывать эту услугу детям. В социальных сетям существует много дезинформации и потенциально вредных советов и процедур по уходу за кожей. Было бы неплохо, если бы TikTok их жестко регламентировал», — сказала консультант-дерматолог доктор Эмма Веджворт.

Стоит отметить, что в TikTok часто появляются странные и опасные игры. Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в Италии умерла 10-летняя девочка, которая хотела повторить один челлендж, связанный с удушением. После этого случая власти Италии решили частично ограничить доступ к социальной сети для несовершеннолетних.
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Наука и техника , Статьи , Газета.Ru , BBC News , Лондон , Великобритания
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