Полосы Юпитера объяснили сложными атмосферными течениями

Юпитер выглядит полосатым из-за множества сложных и разнонаправленных атмосферных течений, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

"Атмосфера Юпитера содержит примеси, придающие ей цвет. В ней наблюдаются очень сложные атмосферные течения, в принципе подобные тем, что мы имеем на Земле, только на Юпитере таких ячеек циркуляции очень много", — сказал он.

"Именно поэтому планета такая полосатая, ведь каждое из течений идет в разные стороны, а на их границах образуются завихрения, подобные земным циклонам и антициклонам", — добавил ученый.

По его словам, самое известное из таких завихрений на планете-гиганте — Большое красное пятно, которое, в отличие от циклонов на Земле, очень устойчиво, и время его жизни исчисляется сотнями лет.