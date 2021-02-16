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Ученые опровергли тайну «девятой планеты» 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Ученые назвали тайну «девятой планеты» мифом
Фото: depositphotos.com
Ученые опровергли тайну "девятой планеты" Солнечной системы, назвав ее мифом. Но само существование небесного тела не отрицается, передает "Мир 24".
К такому выводу пришли ученые Мичиганского университета (США). Они проанализировали 14 далеких объектов. В материале, опубликованном в arXiv, онлайн-хранилище электронных публикаций научных статей и препринтов, выдвигается гипотеза, что "девятая планета" может быть одной из черных дыр.
По этой причине ее невозможно разглядеть через телескоп. Необходимы дальнейшие исследования окраин Солнечной системы. Согласно результатам предварительного анализа, среди естественных космических объектов "девятая планета" не наблюдается.
Астрономы предполагают, что планета Девять вращается на расстоянии до 800 астрономических единиц от Солнца, а телескопические съемки могут фиксировать только лишь ограниченный участок неба при определенных условиях. В частности, это зависит от времени года.
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Наука и техника , Mir24.TV , США
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