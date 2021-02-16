Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Одну из планет Солнечной системы назвали мифом 

Ferra.ru и ещё 3 16 февраля 2021
Ученые опровергли существование девятой планеты Солнечной системы
Фото: Ferra.ru
Астрономы Мичиганского университета назвали одну из планет Солнечной системы мифом. По их мнению, данные, подтверждающие существование девятой планеты Солнечной системы, могли сформироваться в результате систематической ошибки наблюдений.
Напомним, что теория о том, что далеко за орбитой Нептуна расположена Планета Х базируется на протяженных эллиптических орбитах экстремальных транснептуновых объектов (ЭТНО). Отмечаются, что они не подступают к Солнцу ближе 30 астрономических единиц. Астрономы выявили, что расположенные вблизи Солнца точки орбиты смещены на определенный угол. С помощью моделирования они пришли к выводу, что такое случается при воздействии крупной планеты, находящейся на расстоянии от 400 до 800 астрономических единиц, весом в пять-десять раз больше веса Земли.
В свежей научной работе специалисты сообщили, что моделирование было осуществлено лишь на шести объектах. Они изучили орбиты большей выборки ЭТНО и обнаружили, что они расположены в соответствии с равномерным распределением небесных тел. Таким образом, информация по транснептуновым объектам не может являться признаком существования Планеты Х.
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
Ferra.ru: последние новости
Ученые создали убивающую COVID-19 маску Ученые создали убивающую COVID-19 маску Разработчик «Сармата» изобрёл ракету для полётов на Луну и Марс Разработчик «Сармата» изобрёл ракету для полётов на Луну и Марс Учёные предсказали череду катастроф в 21 веке Учёные предсказали череду катастроф в 21 веке
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
00:16
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
00:59
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
Наука и техника
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
00:19
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
В мире Происшествия
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
00:25
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
04:10
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
Происшествия Экология
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
00:27
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
Происшествия
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
00:14
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
Происшествия
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
00:10
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение