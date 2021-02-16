Ученые опровергли существование девятой планеты Солнечной системы

Астрономы Мичиганского университета назвали одну из планет Солнечной системы мифом. По их мнению, данные, подтверждающие существование девятой планеты Солнечной системы, могли сформироваться в результате систематической ошибки наблюдений.

Напомним , что теория о том, что далеко за орбитой Нептуна расположена Планета Х базируется на протяженных эллиптических орбитах экстремальных транснептуновых объектов (ЭТНО). Отмечаются, что они не подступают к Солнцу ближе 30 астрономических единиц. Астрономы выявили, что расположенные вблизи Солнца точки орбиты смещены на определенный угол. С помощью моделирования они пришли к выводу, что такое случается при воздействии крупной планеты, находящейся на расстоянии от 400 до 800 астрономических единиц, весом в пять-десять раз больше веса Земли.

В свежей научной работе специалисты сообщили, что моделирование было осуществлено лишь на шести объектах. Они изучили орбиты большей выборки ЭТНО и обнаружили, что они расположены в соответствии с равномерным распределением небесных тел. Таким образом, информация по транснептуновым объектам не может являться признаком существования Планеты Х.