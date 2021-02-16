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Ученые нашли на Марсе все необходимое для создания кислорода, пищи и лекарств 

ТК «Звезда» 1 час назад
На Марсе нашли все необходимое для создания кислорода
Фото: globallookpress.com
Немецкие исследователи утверждают, что на Марсе есть все необходимое для создания кислорода, пищи и лекарств с помощью бактерий.
Так, отмечается, что бактерии, выделяющие кислород, могут свободно расти в почвенных и атмосферных условиях Марса, имитируемых на Земле, а также использоваться в качестве пищи для других форм жизни.

«Цианобактерии могут использовать газы, имеющиеся в марсианской атмосфере, при низком общем давлении, в качестве источника углерода и азота», — передает Daily Star слова ведущего автора исследования доктора Сиприена Версе.

Ученые выяснили, что цианобактерии сохранили свою способность расти в воде, содержащей только марсианскую пыль, и все еще могут использоваться для питания других микробов. Так, они даже могут быть обработаны и использованы для выращивания других культур, таких как бактерии E. coli, которые теоретически могут быть генетически модифицированы для производства сахара и лекарств.
В то же время доктор Версе отметил, что биореактор «Атмосфера», используемый для исследования, — не та система культивирования, которую ученые бы использовали на Марсе. Скорее он предназначен для проверки на Земле условий, которые в дальнейшем обеспечат на Марсе.
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Наука и техника , Газета Daily Star
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