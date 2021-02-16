В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse 

Роскомнадзор и правоохранительные органы должны контролировать Clubhouse точно так же, как и остальные соцсети, необходимо продумать механизмы отслеживания и фиксации происходящего в приложении, а самой площадке следует создать представительство в России , такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал первый запредседателя комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, член рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий Артем Кирьянов

Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021-го. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

"Что касается законодательного регулирования (Clubhouse — ред.), можно применять меры воздействия, если будет соблюден определенный порядок. Надо задуматься о фиксации того, что происходит в приложении. При наличии историй, беспокоящих или пользователей, или социальные группы, нужно будет постоянно отслеживать, в режиме онлайн записывать то, что происходит, уже с внешнего носителя. А реакция правоохранительных органов, Роскомнадзора должна быть такой же, как и на остальные мобильные приложения. Просто есть определенные трудности в технике исполнения", — рассказал Кирьянов.

Кроме того, Clubhouse, как утверждает член ОП, должен создать в Российской Федерации свое представительство и исполнять местные законы.

"С развитием коммуникации через интернет, с развитием возможностей глубокой цифры возникают самые разные форматы, самые разные приложения. Это такая история, которая требует ежесекундного внимания потребителя, постоянно включенного смартфона, своих глаз и ушей. Если этого внимания нет, то все растворяется без остатка", — считает Кирьянов.

Приложение, по мнению общественника, будет интересно разве что молодежи, у которой взаимодействие со смартфонами на несколько уровней выше, чем деловое общение в приложениях людей, вынужденных как минимум на восемь часов в день отвлекаться из-за работы. Ждать захвата рынка от этой соцсети не стоит еще и потому, что в нем нетипичная рекламная политика и иные форматы финансового взаимодействия, полагает он.