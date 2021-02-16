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Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
Фото: © NASA / Goddard Space Flight Center
Российский прибор планировалось установить на китайской лунной автоматической станции, но его не успели доставить в Китай в срок из-за жестких российских требований, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

"Предъявляемые в нашей стране требования по качеству и надежности не позволяют завершить разработку, изготовление и испытания прибора за полтора-два года. Это невозможно. И цена получается высокой, и сроки большими, если следовать всем протоколам создания космической техники", — сказал он.

"С Китаем у нас по лунной программе однажды получилось так, что прибор был выбран и даже был готов, но его просто не успели оформить, поскольку он не прошел всех испытаний и его нельзя было отправить по формальным причинам", — добавил ученый.

В 2007 и 2010 годах Китай запустил автоматические станции "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2", которые исследовали Луну с орбиты. В 2013 году станция "Чанъэ-3" с луноходом "Юйту" совершила первую в истории Китая мягкую посадку на Луну, а в 2019 году станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" впервые в мире мягко села на обратной стороне Луны. В 2020 году станция "Чанъэ-5" впервые в истории Китая возвратила грунт с Луны.
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Наука и техника , Наука , РАН , РИА Новости , Китай
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