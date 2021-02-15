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В Антарктиде возле украинской станции «зацвел» снег 

РИА Новости 7 минут назад
Снег возле украинской станции в Антарктиде стал зеленым
Фото: UAC
Рядом с украинской станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде "зацвел" снег, он приобрел зеленый и малиновый оттенок, сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.

"В конце антарктического лета в районе нашей станции "Академик Вернадский" наблюдается такое явление, как "цветение" снега. В этом году снег снова изменил цвет: вместо белого стал зеленым и малиновым. Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей", — сообщил центр в Facebook.

Отмечается, что эти водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать. Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновый слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей.
"Цветение снега" способствует изменению климата. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. В результате в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние ускоряется.

"В прошлом году информация о малиновом снеге у украинской станции обошла не только все украинские, но и мировые медиа и научные паблики. Благодаря такой популярности эту новость увидели ученые из британского Университета Кембриджа и предложили НАНЦ совместное исследование: определить, какая площадь Антарктиды летом покрывается цветным снегом", — цитирует пресс-служба директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого.

Центр и университет скоро планируют начать исследование, оно будет происходить через верификацию на месте спутниковых снимков. Подчеркивается, что результаты этой работы позволят по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов в результате глобального потепления.
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Наука и техника
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