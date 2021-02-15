Гибель динозавров связали с действием Юпитера на кометы

Ученые предположили, что астероид, который погубил динозавров, может быть обломком кометы с дальних подступов Солнечной системы, которую Юпитер захватил своим притяжением и направил в окрестности Солнца и Земли. Таким образом можно объяснить необычный минеральный состав этого объекта, пишут ученые в научном журнале Scientific Reports.

"Солнечная система похожа на игровой автомат, в котором движением небольших объектов управляют крупные. В частности, Юпитер часто меняет орбиты комет так, что начинают двигаться к Солнцу. При встрече со светилом эти кометы периодически распадаются на части, что значительно повышает шансы на столкновение их обломков с Землей", — рассказал один из авторов исследования, астроном из Гарвардского университета (США) Амир Сирадж.

В конце мелового периода, примерно 65,5-66 млн лет назад, на Землю упал астероид диаметром около 10-15 км. В результате в районе полуострова Юкатан образовался кратер Чикшулуб диаметром около 300 км. Этот астероид вызывает множество споров. Например, некоторые ученые считают, что падение этого астероида стало причиной вымирания динозавров и многих морских рептилий.

Дискуссии вызывает и химический состав объекта. Исследования показывают, что это небесное тело представляло собой углистый хондрит — примитивный небесный объект, которые попадают в окрестности Земли и других каменистых планет очень редко. Ученые не пришли к единому мнению и по поводу размеров небесного тела.

Астрономы из Гарвардского университета Амир Сирадж и Абрахам Лоеб предложили объяснение необычному составу этого астероида и его размерам. В ходе своей работы они просчитывали, как притяжение Юпитера влияет на так называемые долгопериодические кометы.

Так ученые называют небольшие небесные тела, которые похожи на углистые хондриты по составу. Большую часть своей "жизни" они проводят на окраинах Солнечной системы, внутри облака Оорта. Во внутренних областях нашей системы они появляются под действием притяжения планет-гигантов.

Раньше ученые не считали эти кометы кандидатами на роль убийцы динозавров. Дело в том, что они попадают в окрестности Земли еще реже крупных астероидов сопоставимых размеров. Сирадж и его коллеги выяснили, что это не так. Согласно их расчетам, значительная часть комет может менять свою траекторию на более близкую к Солнцу из-за притяжения Юпитера.

Время от времени из-за подобных сближений кометы могут распадаться на множество крупных фрагментов. Их траектория при этом будет отличаться от "родительской". Согласно модели Солнечной системы, которую создали ученые, появление подобных фрагментов почти в десять раз увеличивает вероятность столкновения долгопериодических комет с Землей.

Это было связано не только с переходом части обломков на новые орбиты, но и с тем, что значительную их часть не уничтожило Солнце и они не улетели назад на свою "родину", в облако Оорта. Через несколько тысяч или десятков тысяч лет эти астероиды возвращаются во внутреннюю Солнечную систему, где притяжение Солнца или планет-гигантов может перенаправить их в сторону Земли или других планет.

Астрономы предполагают, что обломки комет могли не только стать причиной вымирания динозавров, но и породить многие другие крупные кратеры Земли, в том числе 300-километровый Вредефорт в ЮАР, который возник в результате падения астероида более 2 млрд лет назад. В пользу этого говорит и то, что в подобных кратерах геологи находят следы хондритов и других небесных тел с окраин Солнечной системы.