Исследователь феномена НЛО Энтони Брагалия, автор блога UFO Explorations из Великобритании , получил официальный ответ от Пентагона на свой запрос трехлетней давности об обломках неопознанных летательных объектов, которые изучались ведомством. По мнению Брагалии, такая формулировка запроса позволила ему найти лазейку и получить доступ к секретной информации.

Как сообщает Daily Mail , Министерство обороны США предоставило Брагалии 150-страничный документ, из которого следует, что американские военные на протяжении многих лет исследуют обломки инопланетного летательного аппарата, обнаруженного в конце 1940-х.

В частности, под внимание Пентагона попал сплав под названием нитинол, по своим свойствам напоминающий металл, найденный вблизи Розуэлла, штат Нью-Мексико, на месте крушения НЛО в 1947 году. Отличительной характеристикой того материала является эффект памяти, то есть способность восстановления формы.

«В отчетах разведывательного управления Министерства обороны, которые я получил, упоминается технически сложный материал, называемый "метаматериалом", поскольку состоит из "композитных элементов". Метаматериал может состоять из слоев металла и пластика», — рассказал Брагалия.

По словам британца, полученные от Пентагона документы частично отредактированы, однако позволяют сделать некоторый вывод о революционных свойствах описанных технологий, представляющих «в буквальном смысле квантовый скачок за пределы свойств всех существующих материалов, известных человеку».

В частности, как указал Брагалия, более 40 свидетелей крушения НЛО в Розуэлле обратили внимание на особенности металлоподобного материала, который «запоминал свою форму» при сгибании или физическом изменении. Среди других свойств обломков также назывались способность делать вещи невидимыми, «сжимать» электромагнитную энергию и даже замедлять скорость света.

Согласно данным Брагалии, испытания материалов проводила базирующаяся в Лас-Вегасе компания Bigelow Aerospace, которая выполняет частные контрактные заказы для Пентагона. Исследователь добавил, что нынешнее местонахождение обломков НЛО неизвестно, однако отметил, что Bigelow Aerospace «из-за шторма проблем» уволила почти всех своих 85 сотрудников в марте 2020 года.

Британский исследователь обратил внимание, что американские военные не только занимались исследованием характеристик обломков, но и изучали возможность внедрения нитинола в организм человека в медицинских целях.