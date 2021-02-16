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СМИ узнали о секретных находках Пентагона на месте крушения НЛО 

ТК «Звезда» и ещё 1 24 минуты назад
Исследователь феномена НЛО Энтони Брагалия, автор блога UFO Explorations из Великобритании, получил официальный ответ от Пентагона на свой запрос трехлетней давности об обломках неопознанных летательных объектов, которые изучались ведомством. По мнению Брагалии, такая формулировка запроса позволила ему найти лазейку и получить доступ к секретной информации.
Как сообщает Daily Mail, Министерство обороны США предоставило Брагалии 150-страничный документ, из которого следует, что американские военные на протяжении многих лет исследуют обломки инопланетного летательного аппарата, обнаруженного в конце 1940-х.
В частности, под внимание Пентагона попал сплав под названием нитинол, по своим свойствам напоминающий металл, найденный вблизи Розуэлла, штат Нью-Мексико, на месте крушения НЛО в 1947 году. Отличительной характеристикой того материала является эффект памяти, то есть способность восстановления формы.
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«В отчетах разведывательного управления Министерства обороны, которые я получил, упоминается технически сложный материал, называемый "метаматериалом", поскольку состоит из "композитных элементов". Метаматериал может состоять из слоев металла и пластика», — рассказал Брагалия.

По словам британца, полученные от Пентагона документы частично отредактированы, однако позволяют сделать некоторый вывод о революционных свойствах описанных технологий, представляющих «в буквальном смысле квантовый скачок за пределы свойств всех существующих материалов, известных человеку».
В частности, как указал Брагалия, более 40 свидетелей крушения НЛО в Розуэлле обратили внимание на особенности металлоподобного материала, который «запоминал свою форму» при сгибании или физическом изменении. Среди других свойств обломков также назывались способность делать вещи невидимыми, «сжимать» электромагнитную энергию и даже замедлять скорость света.
Согласно данным Брагалии, испытания материалов проводила базирующаяся в Лас-Вегасе компания Bigelow Aerospace, которая выполняет частные контрактные заказы для Пентагона. Исследователь добавил, что нынешнее местонахождение обломков НЛО неизвестно, однако отметил, что Bigelow Aerospace «из-за шторма проблем» уволила почти всех своих 85 сотрудников в марте 2020 года.
Британский исследователь обратил внимание, что американские военные не только занимались исследованием характеристик обломков, но и изучали возможность внедрения нитинола в организм человека в медицинских целях.
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Наука и техника , Видео , НЛО , Министерство обороны , Пентагон , Лос-Анджелес , США , Великобритания
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