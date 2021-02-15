Ученые раскрыли происхождение уничтожившей динозавров кометы 

Американские астрофизики установили, что обломок длиннопериодической кометы из облака Оорта, расположенного на периферии Солнечной системы, столкнулся с Землей в конце мелового периода и вызвал катастрофу, в ходе которой вымерли динозавры и погибли почти три четверти видов растений и животных, живших тогда на Земле.

Исследователи из Гарвардского университета выдвинули новую гипотезу, объясняющую происхождение ударного объекта, вызвавшего образование кратера Чиксулуб у побережья Мексики диаметром около 180 километров и изначальной глубиной до 20 километров. Ранее считали, что это был астероид размером несколько десятков километров, но откуда он прилетел, до сих пор оставалось загадкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.

Используя статистический анализ и гравитационное моделирование, авторы доказали, что на самом деле это была комета, происходящая из облака Оорта на краю Солнечной системы, сбитая с курса гравитационным полем Юпитера и направленная к Солнцу. Приливная сила последнего разорвала ее на части, одна из которых столкнулась с Землей.

«По сути, Юпитер действует как своего рода автомат для игры в пинбол, — приводятся в пресс-релизе Гарвардского университета слова одного из авторов исследования астрофизика Амира Сираджа. — Он выбрасывает входящие долгопериодические кометы на орбиты, которые приближают их к Солнцу».

По расчетам исследователей, такие длиннопериодические кометы, которым требуется около 200 лет для обращения по орбите вокруг Солнца, должны сталкиваться с Землей каждые 250-730 млн лет. Это примерно в десять раз чаще, чем считали ранее. Кроме того, моделирование показало, что около 20 процентов долгопериодических комет разрушаются во внутренней части Солнечной системы за счет гравитационного притяжения Солнца.

«Разрушение происходит в основном не из-за таяния, которое съедает лишь малую часть массы кометы, а из-за приливных сил. Часть кометы, которая ближе к Солнцу, испытывает более сильное гравитационное притяжение, — объясняет Сирадж. — Вы получаете то, что называется приливным разрушением, и поэтому большие кометы, которые подходят очень близко к Солнцу, распадаются на более мелкие. И возникает статистическая вероятность того, что эти меньшие кометы столкнутся с Землей».

Новая гипотеза лучше объясняет и состав ударного тела. Доказательства, найденные в кратере Чиксулуб и других подобных кратерах, предполагают, что породившие их объекты имели примитивный состав, соответствующий углистым хондритам. Но только десятая часть астероидов главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Юпитера и Марса имеют такой состав, а долгопериодические кометы, наоборот, в большинстве своем сложены материалом углистых хондритов.

«Наша гипотеза предсказывает, что и другие кратеры размером с Чиксулуб на Земле с большой вероятностью будут соответствовать ударнику с примитивным составом, что не характерно для обычных астероидов главного пояса», — пишут исследователи в статье.

Речь идет прежде всего о крупнейшем подтвержденном кратере на Земле — Вредефорт в Южной Африке, который образовался около двух миллиардов лет назад, и кратере Жаманшин в Казахстане — крупнейшем за последний миллион лет.

Авторы считают, что частота таких крупных импактных событий подтверждает их расчеты, основанные на механизме приливного разрушения крупных долгопериодических комет размером с чиксулубский объект, происходящих из облака Оорта.