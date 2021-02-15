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Птицы научились читать «магнитную карту» Земли 

ТК «Звезда» и ещё 1 6 часов назад
Птицы научились читать «магнитную карту» Земли
Фото: STAR-MEDIA, Michael Schöne, Globallookpress
Перелетные птицы ориентируются по «магнитной карте» Земли во время миграций. Причем пернатые могут отыскать путь домой даже в незнакомой местности. К такому выводу пришли британские орнитологи, проведя эксперимент с тростниковыми камышовками. Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology.
По словам одного из авторов работы, научного сотрудника Килского университета Дмитрия Кишкинева, перелетные птицы освоили навык «истинной навигации», то есть способность вернуться из незнакомой местности «домой» без знакомых ориентиров.
В ходе исследования ученые наблюдали, как ведут себя пернатые под действием незнакомых им магнитных полей. Для этого несколько десятков тростниковых камышовок, которых поймали на юго-востоке Австрии, посадили в специальные клетки, способные вырабатывать магнитные поля, имитирующие геомагнитную обстановку. Затем ученые включали магниты в клетках, «подделывая» магнитную широту и долготу области в России, лежащей в сотнях километров от привычного пути камышовок. В ответ на это птицы меняли направление движения и начинали лететь на юг.
Птицы могли определить свое истинное местоположение по визуальным ориентирам, звукам, свету, звездному небу, однако они предпочитали ориентироваться, прежде всего, на «магнитную карту» местности во время миграций. Это направление помогло бы камышовкам вернуться на обычный маршрут миграции, если бы пернатые действительно находились в России. По мнению авторов работы, эксперименты показали, что умение читать «магнитную карту» Земли помогает птицам понять, куда лететь, даже в совершенно незнакомой области.
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Наука и техника , Австрия
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