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В США вырастили мини-мозги неандертальца 

Мир24 1 час назад
В США вырастили мини-мозги неандертальца
Фото: РИА Новости
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего использовали генетический материал из окаменелых останков неандертальцев, чтобы понять, как мозг эволюционировал на протяжении сотен тысяч лет. Они смогли вырастить органоиды (мини-мозги), которые содержат неандертальский вариант гена NOVA1, сообщает Science.
Исследование показало, что архаичный ген повлиял на форму мозга. Его внешний слой оказался не гладким, а неровным. Кроме того, органоиды созревали раньше, но достигали меньшего размера, чем образцы с генами современных людей.

«Нейроны начинают становиться более активными на очень ранних стадиях», — пояснили авторы.

Ген NOVA1 присутствует и в современной популяции и отвечает за образование синапсов (сигналов) между нейронами. Но он очень изменился с доисторических времен. Ученые проследили, как влияют на развитие мозга оба варианта: архаичный и ныне существующий. Для этого они применили технологию редактирования генов.
Оказалось, что архаичный NOVA1 вызвал значительные изменения в экспрессии 277 генов, включая те, что участвуют в формировании нейронов. Дисфункция этого гена и связанных с ним путей связана с такими неврологическими состояниями, как шизофрения и аутизм.
Носители архаичного гена вымерли, а мутировавшего — выжили и распространились по планете. Ученые подчеркнули, что для этого должна быть причина. Они предположили, что в мозгу неандертальцев лучше возникали связи, посвященные зрительным и пространственным возможностям, но не социальным контактам.

«Возможно, именно отсутствие этих социальных сетей привело к вымиранию неандертальцев», — заключили авторы научной работы.

Напомним, что неандертальцы скрещивались с предками современных людей. Останки такого «гибрида» недавно обнаружили в Джерси.
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Наука и техника , США
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