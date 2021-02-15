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Запатентован смартфон с движущейся селфи-камерой 

Ferra.ru и ещё 1 15 февраля 2021
Запатентован смартфон с движущейся селфи-камерой
Фото: Ferra.ru
Oppo запатентовала странный смартфон — селфи-камера в нём может двигаться влево и вправо.
Такая конструкция позволяет сделать фотографию с разных углов. Из патента ясно, что движение модуля камеры обеспечивает двигатель. Датчик перемещается в двух направлениях внутри желобка. Когда приложение для камеры открыто, пользователь может настроить положение селфи-датчика.
Благодаря этому пользователь сможет выбрать лучший ракурс для своего снимка. Например, организовать всё так, чтобы выгодно показать свою «рабочую сторону».
Oppo уже не раз придумывала необычные конструкции для камеры. Недавно она запатентовала съёмный модуль камеры для селфи и видеозвонков.
Поскольку движущаяся фронтальная камера тоже пока существует лишь в виде патента, сложно сказать, когда смартфон с такой технологией выйдет на рынок.
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