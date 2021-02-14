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Рогозин продемонстрировал навыки пилота 

Ura.Ru 32 минуты назад
Рогозин продемонстрировал навыки пилота
Фото: РИА Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин продемонстрировал свои навыки пилота. Топ-менеджер сел за штурвал вертолета во время полета до Звездного городка.

«Вертолетом до Звездного городка и с Чкаловского аэродрома — на Байконур», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он также выразил сожаление по поводу того, что на вертолете нельзя напрямую долететь до космодрома.

Дмитрий Рогозин получил лицензию частного пилота в феврале 2015 года. По словам топ-менеджера, его отец, дед и прадед также были летчиками.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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