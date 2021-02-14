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Роскосмос в 2021 году запустит 12 ракет «Союз-2» 

Газета.Ru и ещё 6 21 час назад
Роскосмос в 2021 году запустит 12 ракет «Союз-2»
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Роскосмос в текущем году запустит с космодрома Байконур в Казахстане 12 ракет «Союз-2». Об этом заявил глава Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов, передает «Интерфакс».
По его словам, речь идет как о федеральных пусках, так и о коммерческих — OneWeb.
Он также отметил, что в настоящее время площадка полностью готова для пусков, боевой расчет в наличии и ждет выполнения работы.
Ранее 15 февраля сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур, грузовик доставит на Международную космическую станцию (МКС) запас российской еды и заплатки для трещин.
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Наука и техника , Космодром "Восточный" , Роскосмос , ЦЭНКИ , OneWeb , Интерфакс , Байконур
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