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Обнаружен новый вид рептилий эпохи динозавров 

Ferra.ru 1 час назад
Обнаружен новый вид рептилий эпохи динозавров
Фото: Ferra.ru
Аргентинские учёные обнаружили новый вид рептилий — ринхозавров. Они жили в эпоху динозавров.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Национального университета Ла-Матансы. Новый вид назвали Elorhynchus carrolli. Эта травоядная рептилия жила 230 млн лет назад.
Elorhynchus carrolli отличалась тем, что в челюсти у неё было несколько рядов зубов, а на морде располагался костный отросток, который напоминал внешним видом клюв. Туловище же рептилии было аналогично по строению современным пресмыкающимся.
Учёные нашли останки Elorhynchus carrolli в парке Талампая. Образцы собирали в течение десяти лет в ходе нескольких раскопок. Сообщается, что обнаруженные останки принадлежали разным особям.
Отмечается, что рептилию назвали в честь биолога Элоизы Арганьяс, участвовавшей в раскопках. Женщина скончалась в 2014 году.
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Наука и техника , ИТАР-ТАСС
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