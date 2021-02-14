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Ученые предупредили о летящем к Земле астероиде 

Майк Габриелян 22 минуты назад
Ученые предупредили о летящем к Земле астероиде
Фото: © ESO / M. Kornmesser
Астрономы рассказали об астероиде, летящем навстречу Земле. Километровый космический объект пройдет вблизи нашей планеты в конце марта. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на специалистов.

«Крупные объекты довольно редко (и это хорошо) оказываются близко к Земле. Один такой объект — (231937) 2001 FO32 — мы ждем на равноденствие 21 марта», — сообщил научный руководитель Школы астрономии Павел Скрипниченко.

По его словам, размер астероида — от 500 метров до километра. Ученые ждут, что он пролетит недалеко от Земли (по космическим меркам) — минимальная дистанция составит 5 расстояний от Земли до Луны.
Для жителей Земли космический гость не представляет опасности, столкнуться с планетой он не может.

«Вероятность такого события близка к нулю», — сказал Скрипниченко.

Астроном заявил о существовании корабля пришельцев
С этим мнением согласен и ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров. Он рассказал, что гигантские астероиды довольно часто приближаются к Земле.

«Такое происходит часто. После многочисленных открытий инфракрасным телескопом Wise, внимание астрономов приковано к расстоянию между Землей и Луной, не дальше. Астероид в марте пройдет за Луной, так что интереса для науки он не представляет», — уточнил ученый.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как Земля разминулась с большим астероидом.
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Наука и техника , Георгий Гончаров , РАН
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