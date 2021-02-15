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Москва

«Прогресс» с заплатками для трещин и едой для космонавтов отправился на МКС 

Газета.Ru и ещё 24 17 минут назад
Ракета-носитель "Союз-2" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" стартовала с космодрома Байконур, грузовик доставит на Международную космическую станцию (МКС) запас российской еды и заплатки для трещин. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.
Ракету с грузовиком запустили в 7.45 мск с 31-й площадки космодрома. Как стало известно, "Прогресс" будет лететь до МКС два дня. Стыковка грузовика к модулю "Пирс" ожидается в среду, 17 февраля, в 9.20 мск. Отмечается, что корабль везет почти 2,5 тонны грузов, из них 600 кг топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и порядка 1400 кг различного оборудования и материалов.
В январе сообщалось, что американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на МКС, которые ожидают поставки.
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Наука и техника , Видео , Роскосмос , Байконур , Москва
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