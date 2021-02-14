Илон Маск поделился планами создать летающий автомобиль 

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поделился планами по созданию летающего автомобиля. Об этом он рассказал в беседе с актером и комиком Джо Роганом в его подкасте Joe Rogan Experience. Предприниматель отметил, что намерен модернизировать электрокар Roadster 2, добавив функцию левитации.

"Я хочу, чтобы он парил. Я пытаюсь придумать, как автомобиль сможет взлетать, не убивая людей", — сказал Маск.

По его словам, скорее всего автомобиль сможет подниматься на высоту около метра, а в случае внезапного падения люди останутся в безопасности, а повреждения получить лишь подвеска машины.

Business Insider заявил, что в случае реализации плана Маска, такое транспортное средство может быть спорно встречено со стороны регуляторов безопасности.

Ранее Маск предложил Кремлю провести беседу в Clubhouse.