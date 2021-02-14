В Петербурге обнаружили неизвестный ранее автограф Пушкина

«Обнаруженный автограф представляет собой пометы Пушкина в виде текстовых вставок и трех отдельных исправлений в рукописи Тургенева в его письмах Голицыну», — подчеркнула старший научный сотрудник Пушкинского дома Наталья Хохлова в эфире программы «Имя Пушкинского Дома».