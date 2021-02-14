Раскрыто какого влияние весеннего спада иммунитета на COVID-19

Нередко сильные здоровые люди могут переносить коронавирус гораздо тяжелее, чем те, чей иммунитет низок. Поэтому вряд ли прием БАДов, витаминов, специальные процедуры сократят риск COVID-19, рассказал агентству "Прайм" главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7 Олег Серебрянский.

"Однако существуют множество других сезонных заболеваний: грипп, ОРВИ и т.п. Здесь уже доказано, что укрепление иммунитета способно снизить риск заражения и облегчить течение заболевания. Поэтому принимать витаминные комплексы, заниматься спортом и в принципе следить за своим здоровьем будет совсем не лишним", — указал он.

При этом необходима консультация врача, поскольку прием БАДов и витаминных препаратов может вызвать гипервитаминоз, добавил врач.

Важно и то, что COVID-19 успешно учатся лечить, а также постепенное расширение вакцинации. В целом она позитивно влияет на снижение заболеваемости.

Все это позволяет надеяться, что весна не принесет сюрпризов и очередного пика заболеваемости не последует, заключил Серебрянский.