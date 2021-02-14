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Врач рассказал о влиянии весеннего спада иммунитета на COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 16 минут назад
Раскрыто какого влияние весеннего спада иммунитета на COVID-19
Фото: РИА Новости
Нередко сильные здоровые люди могут переносить коронавирус гораздо тяжелее, чем те, чей иммунитет низок. Поэтому вряд ли прием БАДов, витаминов, специальные процедуры сократят риск COVID-19, рассказал агентству "Прайм" главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7 Олег Серебрянский.

"Однако существуют множество других сезонных заболеваний: грипп, ОРВИ и т.п. Здесь уже доказано, что укрепление иммунитета способно снизить риск заражения и облегчить течение заболевания. Поэтому принимать витаминные комплексы, заниматься спортом и в принципе следить за своим здоровьем будет совсем не лишним", — указал он.

При этом необходима консультация врача, поскольку прием БАДов и витаминных препаратов может вызвать гипервитаминоз, добавил врач.
Важно и то, что COVID-19 успешно учатся лечить, а также постепенное расширение вакцинации. В целом она позитивно влияет на снижение заболеваемости.
Все это позволяет надеяться, что весна не принесет сюрпризов и очередного пика заболеваемости не последует, заключил Серебрянский.
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