Маск пригласил Путина поговорить

Маск упомянул англоязычный аккаунт Кремля @KremlinRussia_E и предложил присоединиться к нему для разговора в приложении. "Было бы большой честью поговорить с вами", — добавил он на русском языке.

Бизнесмен не впервые пишет в соцсетях на русском языке. В январе он оценил вклад советского конструктора Сергея Королева в мировую космонавтику. По словам предпринимателя, Королев "был великолепен".