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Маск пригласил Путина поговорить в новом приложении 

Прайм и ещё 2 14 минут назад
Маск пригласил Путина поговорить
Фото: © Businesblog
Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении Clubhouse, созданном для голосового общения и онлайн-конференций. Свое предложение он разместил в Twitter-аккаунте, сообщает "Лента.ру".
Маск упомянул англоязычный аккаунт Кремля @KremlinRussia_E и предложил присоединиться к нему для разговора в приложении. "Было бы большой честью поговорить с вами", — добавил он на русском языке.
Бизнесмен не впервые пишет в соцсетях на русском языке. В январе он оценил вклад советского конструктора Сергея Королева в мировую космонавтику. По словам предпринимателя, Королев "был великолепен".
В свою очередь, Владимир Путин упомянул Илона Маска, когда сравнил с ним основателя и главу компании-разработчика компьютерных антивирусов Евгения Касперского. По мнению президента, в своей области Касперский "ничем не хуже" американского предпринимателя.
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Наука и техника , В мире , Сергей Королев , Илон Маск , Владимир Путин , Евгений Касперский , SpaceX , Lenta.ru
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