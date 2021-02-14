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В Норвегии задумались о ношении сразу двух масок 

Газета.Ru 28 минут назад
В Норвегии задумались о ношении сразу двух масок
Фото: ТАСС
Норвегия всерьез задумалась о введении рекомендации носить не одну, а две маски. Идея использовать два СИЗ возникла еще в США после публикации фото главного медицинского советника президента Энтони Фаучи.
Чуть позже вышло исследование, которое утверждало, что две маски эффективнее защищают человека, чем одна, сообщает телеканал "360". С результатами исследования согласились многие американские ученые и врачи.
В середине декабря ведущий специалист по передаче аэрозольных вирусов Линси Марр и профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовали комментарий в медицинском журнале Med, призывающий носить две маски сразу.

"Для максимальной защиты можно носить тканевую маску, плотно прилегающую к хирургической, поскольку хирургическая маска действует как фильтр, а тканевая становится еще одним уровнем фильтрации", — говорится в сообщении.

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Наука и техника , Энтони Фаучи , Норвегия , Сан-Франциско , США
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