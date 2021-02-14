В Норвегии задумались о ношении сразу двух масок 

Норвегия всерьез задумалась о введении рекомендации носить не одну, а две маски. Идея использовать два СИЗ возникла еще в США после публикации фото главного медицинского советника президента Энтони Фаучи

Чуть позже вышло исследование, которое утверждало, что две маски эффективнее защищают человека, чем одна, сообщает телеканал "360". С результатами исследования согласились многие американские ученые и врачи.

В середине декабря ведущий специалист по передаче аэрозольных вирусов Линси Марр и профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовали комментарий в медицинском журнале Med, призывающий носить две маски сразу.