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Samsung представил смартфон с гигантской автономностью 

РИА Новости и ещё 4 13 февраля 2021
Samsung представил смартфон с гигантской автономностью
Фото: © Samsung
Samsung выпустил новый смартфон — Galaxy F62, который отличается значительной автономностью. О премьере сообщает портал Sammobile.
Смартфон получил 6,7-дюймовый экран, выполненный по технологии Super AMOLED+ и способный обновлять изображение на частоте лишь 60 Гц. В панель из стекла Gorilla Glass врезана фронтальная камера на 32 Мп.
За производительность устройства отвечает не самый новый, но все еще производительный 7-нанометровый процессор Exynos 9825. Объем оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, а встроенной может быть только 128 ГБ. Предусмотрен слот для карт памяти microSD.
У Galaxy F62 камера состоит из четырех сенсоров: 64, 12 ("ширик"), 5 (макро) и 5 (для боке) Мп. Максимальное качество видеозаписи на основную камеры составляет 4K и 30 кадров в секунду.
Гаджет работает лишь в LTE-сетях, поддержки 5G тут нет. Есть в Samsung Galaxy F62 Bluetooth 5.0, NFC, порт USB-C и стандартный аудиоджек. Смартфон работает он под управлением Android 11 с новым фирменным интерфейсом One UI 3.1. Он получил аккумулятор емкостью 7000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 25 ватт.
Сперва смартфон появится 22 февраля на индийском рынке, где за него попросят от 330 долларов (примерно 24 000 рублей). Позже смартфон появится и в других странах.
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Наука и техника , Садоводство
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