Компьютер научили определять эмоции пользователя 

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии разработали нейросеть, способную определять эмоции пользователя. В будущем это можно будет применить для смарт-колонок: чтобы они считывали настроение владельца и включали ему музыку под стать.

Сначала система пускает в сторону человека радиоволны и таким образом считывает изменения в сердцебиении. Этот показатель может быть ключом к распознаванию эмоций, пишет The Futurism. Сообщается, что алгоритм способен распознавать страх, отвращение, радость и расслабленность с точностью до 71%. Нейросеть обучили на данных об изменении сердцебиения.