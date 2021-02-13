Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Компьютер научили определять эмоции пользователя 

Ferra.ru 5 часов назад
Компьютер научили определять эмоции пользователя
Фото: Ferra.ru
Исследователи из Лондонского университета королевы Марии разработали нейросеть, способную определять эмоции пользователя. В будущем это можно будет применить для смарт-колонок: чтобы они считывали настроение владельца и включали ему музыку под стать.
Сначала система пускает в сторону человека радиоволны и таким образом считывает изменения в сердцебиении. Этот показатель может быть ключом к распознаванию эмоций, пишет The Futurism. Сообщается, что алгоритм способен распознавать страх, отвращение, радость и расслабленность с точностью до 71%. Нейросеть обучили на данных об изменении сердцебиения.
Разработкой уже заинтересовались с точки зрения безопасности и этики. Как рассказали авторы статьи, чтобы оценить последствия для национальной безопасности, необходимо провести больше исследований.
Видео дня. Буллинг по-нижнетагильски: школьника затравили во Вконтакте
Ferra.ru: последние новости
Ученые опровергли пользу витамина С при COVID-19 Ученые опровергли пользу витамина С при COVID-19 Huawei выпустит систему для выращивания свиней Huawei выпустит систему для выращивания свиней Ученые выявили опасный возраст для мужчин и женщин Ученые выявили опасный возраст для мужчин и женщин
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
00:08
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
Происшествия
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
01:24
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
В мире Происшествия
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
00:23
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
Общество
Опубликовано видео последствий снегопада в Москве
01:10
Опубликовано видео последствий снегопада в Москве
Новости Москвы
Появилось видео с места массового ДТП в Краснодарском крае
00:59
Появилось видео с места массового ДТП в Краснодарском крае
Происшествия
Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео
01:40
Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео
В мире Общество
Посадка самолёта при сильном боковом ветре в Магадане попала на видео
00:33
Посадка самолёта при сильном боковом ветре в Магадане попала на видео
Происшествия
Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео
00:15
Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео
Общество Происшествия
Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео
00:15
Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео
Общество
Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи сняли на видео
00:12
Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение