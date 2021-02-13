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Суд в Казахстане решил не возвращать космический корабль «Буран» в госсобственность 

Газета.Ru и ещё 3 20 минут назад
Суд отказался вернуть космический корабль «Буран» в госсобственность
Фото: РИА Новости
Суд в Алма-Ате отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в возврате в государственную собственность макета и второго летного экземпляра космического корабля "Буран", которые хотели использовать в качестве экспонатов в музее. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что суд также отказал в ликвидации АО "Ракетно-космической компании "Байконур", так как оснований для этого нет.
Согласно казахстанскому законодательству, распределение имущества акционерного общества возможно лишь при ликвидации АО. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Twitter, что хотел купить второй космический челнок "Буран", но не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Алма-Ата
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