Суд отказался вернуть космический корабль «Буран» в госсобственность

Суд в Алма-Ате отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в возврате в государственную собственность макета и второго летного экземпляра космического корабля "Буран", которые хотели использовать в качестве экспонатов в музее. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд также отказал в ликвидации АО "Ракетно-космической компании "Байконур", так как оснований для этого нет.