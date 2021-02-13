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Ровесники динозавров: новый вид рептилий открыли аргентинские ученые 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Ровесники динозавров: новый вид рептилий открыли аргентинские ученые
Фото: pixabay
В Аргентине обнаружены останки ранее неизвестного вида рептилий, который, как считается, жил на Земле в эпоху динозавров. Древнее существо, как выяснили ученые, относится к отряду ринхозавров — травоядных пресмыкающимся.
Останки нашли в национальном парке Талампайя провинции Ла-Риоха на западе страны. Они представляют собой фрагменты черепа, челюсти, часть крестца, позвонки хвоста и часть бедра, и принадлежат разным представителям вида.

«Исследователи обнаружили новый вид ринхозавров — четвероногих травоядных животных длиной около трех метров, которые жили вместе с первыми динозаврами», — сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.

Ринхозавры по строению тела похожи на современных ящериц — их ноги были расположены по бокам тела, а живот прижат к земле. На морде у рептилии имелся костлявый клюв, предположительно, предназначенный для обработки пищи перед проглатыванием. По мнению ученых, вымиранию этих древних существ десятки миллионов лет назад способствовали изменение растительности и конкуренция с ранними видами динозавров.
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Наука и техника , Аргентина
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