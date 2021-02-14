Google и Microsoft выступили против сделки Nvidia и ARM 

Microsoft и Крупнейшие американские технологические компании, включая Google Qualcomm , призвали антимонопольные органы США заблокировать сделку по приобретению разработчика архитектуры микропроцессоров ARM компанией Nvidia. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Компания ARM является одним из ведущих разработчиков архитектуры микропроцессоров в мире. Производимые по лицензии ARM процессоры используются во многих современных компьютерах и других электронных устройствах, а клиентами ARM являются Apple , Qualcomm, AMD и другие ведущие производители электроники.

В настоящее время компания ARM принадлежит японскому холдингу SoftBank Group. В 2020 году японский холдинг начал переговоры с американской компанией Nvidia о продаже ARM. Предполагалось, что общая сумма сделки превысит $40 млрд

По данным Bloomberg, Google, Microsoft, Qualcomm и ряд других американских гигантов выступили против этой сделки. Сообщается, что они направили соответствующие обращения в антимонопольные органы США. В этих компаниях опасаются, что после приобретения ARM Nvidia сможет ограничить доступ конкурентов к технологиям этого разработчика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что антимонопольные ведомства некоторых стран начали проверку возможной сделки Nvidia и SoftBank по ARM.