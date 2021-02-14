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Москва

Google и Microsoft выступили против сделки Nvidia и ARM 

ИА Regnum и ещё 5 1 час назад
Google и Microsoft выступили против сделки Nvidia и ARM
Фото: РИА Новости
Крупнейшие американские технологические компании, включая Google, Microsoft и Qualcomm, призвали антимонопольные органы США заблокировать сделку по приобретению разработчика архитектуры микропроцессоров ARM компанией Nvidia. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.
Компания ARM является одним из ведущих разработчиков архитектуры микропроцессоров в мире. Производимые по лицензии ARM процессоры используются во многих современных компьютерах и других электронных устройствах, а клиентами ARM являются Apple, Qualcomm, AMD и другие ведущие производители электроники.
В настоящее время компания ARM принадлежит японскому холдингу SoftBank Group. В 2020 году японский холдинг начал переговоры с американской компанией Nvidia о продаже ARM. Предполагалось, что общая сумма сделки превысит $40 млрд
По данным Bloomberg, Google, Microsoft, Qualcomm и ряд других американских гигантов выступили против этой сделки. Сообщается, что они направили соответствующие обращения в антимонопольные органы США. В этих компаниях опасаются, что после приобретения ARM Nvidia сможет ограничить доступ конкурентов к технологиям этого разработчика.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что антимонопольные ведомства некоторых стран начали проверку возможной сделки Nvidia и SoftBank по ARM.
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Комментарии
Наука и техника , Microsoft , Apple , Qualcomm , Google , Китай , США , Великобритания
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