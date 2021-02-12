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Суд отклонил иск «ВКонтакте» о запрете сбора данных пользователей 

РИА Новости 49 минут назад
Суд отклонил иск «ВКонтакте» о запрете сбора данных пользователей
Фото: ТАСС
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "ВКонтакте", требовавшего запретить сколковской компании "Дабл" (бренд Double Data) извлекать из социальной сети и использовать в коммерческих целях персональную информацию пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — огласила резолютивную часть решения судья Анна Мищенко.

В иске, который юристы называли знаковым для разрешения вопроса об использовании "больших данных" в России, соцсеть требовала признать извлечение и использование информации о пользователях нарушением ее прав на базы данных, запретить такое использование в будущем, уничтожить ранее извлеченные элементы и взыскать с ответчика 1 рубль.
Прецедент состоит в том, что речь идет об обработке общедоступной информации, опубликованной в интернете. Иск был подан в январе 2017 года, когда администрация "ВКонтакте" узнала, что ООО "Дабл" предлагает услуги по поиску и анализу данных пользователей соцсетей для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков банков.
На заседании в пятницу истец заявил, что ответчик создал нарушающую интересы соцсети "паразитирующую программу", появление которой было бы невозможно без работы истца по наполнению своей базы данных. Юрист ответчика, в свою очередь, сказал, что программа лишь ускорила процесс сбора информации, который можно проводить с ручкой и бумагой. Он также отметил, что программа не нарушает права на инвестиции истца. Это имело бы место, если бы "Дабл" создал конкурирующую с соцсетью базу данных и занимался аналогичной деятельностью.
Один из разработчиков программ Double Data высказал мнение, что решение суда в пользу истца поставит под угрозу работу сервисов, собирающих в соцсетях информацию о террористах, педофилах, группах, пропагандирующих порнографию, детский суицид и т.п.
Арбитражный суд Москвы рассматривал дело повторно. При первом рассмотрении он также отклонил иск. Апелляционная инстанция, наоборот, поддержала "ВКонтакте", указав, что истец понес финансовые, организационные и иные затраты на создание базы данных. Кассационная инстанция судебные акты отменила и отправила дело на пересмотр, предложив суду назначить техническую экспертизу спорных программ, что первая инстанция и сделала.
Представитель Double Data в суде Елена Трусова, руководитель практики по интеллектуальной собственности BCLP, комментируя для РИА Новости решение суда, назвала рассмотренное дело "без преувеличения революционным". "Суд сделал реальный выбор в пользу цифровой свободы и информационного обмена", — сказала Трусова.
Представители соцсети пообещали обжаловать это решение.
"Мы считаем и продолжаем считать, что действия Double Data нарушают наши права и права пользователей "ВКонтакте", — отметили в пресс-службе.
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Наука и техника , Елена Трусова , Анна Мищенко , РИА Новости , Москва
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