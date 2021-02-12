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В «Роскосмосе» выбрали место приземления космонавтов после полета на Луну 

РИА Новости и ещё 1 55 минут назад
Космонавты после полета на Луну приземлятся в Оренбурге
Фото: РИА Новости
Район Оренбурга выбран местом посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов на околоземную орбиту и Луну, заявил генконструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор космодромов, входит в состав "Роскосмоса") Алексей Богомолов.

"Коллективом АО "ЦЭНКИ" совместно с кооперацией выбран район посадки возвращаемого аппарата в районе города Оренбург", — сказал он, говоря о месте посадки "Орла". Его слова приведены в корпоративном издании ЦЭНКИ "Космодромы России".

Первый пилотируемый полет с космодрома Восточный, откуда будут происходить пуски "Орлов", намечен на 2025 год.
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Наука и техника , Алексей Богомолов , Роскосмос , ЦЭНКИ , Оренбург , Оренбургская Область
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