Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Хаббл» обнаружил в космосе «рой» черных дыр 

ТК «Звезда» 1 час назад
На месте большой черной дыры оказалось несколько мелких
Фото: NASA, ESA, T. Brown, S. Casertano and J. Anderson (STScI)
Астрономы обнаружили принципиально новое образование во Вселенной — скопление мелких черных дыр. Открытие сделано в ходе наблюдений за шаровым звездным кластером NGC 6397. Говорится в материале, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics.
Так, ученые Парижского института астрофизики решили описать свойства шаровых скоплений — плотных звездных систем, которые содержит большое количество звезд, тесно связанных гравитацией и обращающихся вокруг галактического центра.
В качестве объекта для изучения исследователи выбрали одно из наиболее близких к Земле скоплений — NGC 6397. Расположенный на расстоянии 7800 световых лет от нашей планеты звездный кластер является очень древним, а из-за очень плотного ядра отнесен к категории кластеров со сжатым ядром.
Самая большая черная дыра Вселенной бесследно исчезла
В ходе работы космический телескоп «Хаббл» на протяжении нескольких лет измерял параметры звезд скопления NGC 6397. После чего полученная информация сверялась с измерениями собственного движения звезд от космической обсерватории Gaia.
Ученые искали в центре NGC 6397 признаки черной дыры промежуточной массы — гипотетического объекта, чье существование пока доказать не удалось. Дыра в центре шарового звездного кластера должна была стать связующим звеном между сверхмассивными черными дырами и черными дырами звездной массы.
Однако в центре шарового звездного кластера NGC 6397 было обнаружено скопление мелких черных дыр. Причем объекты то опускаются к центру, то разлетаются к периферии скопления, отталкиваясь друг от друга. В результате чего отдельные черные дыры в центре кластера сливаются, что приводит к образованию в космическом пространстве ряби в виде гравитационных волн.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
ТК «Звезда»: последние новости
Первый арабский космический зонд вышел на орбиту Марса Первый арабский космический зонд вышел на орбиту Марса Ловушка болезни: лечение COVID-19 может вести к мутации вируса Ловушка болезни: лечение COVID-19 может вести к мутации вируса «Малый ледниковый период»: ученые сообщили о наступлении глобального похолодания «Малый ледниковый период»: ученые сообщили о наступлении глобального похолодания
Комментарии 5
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение