Беспилотный космический аппарат "Тяньвэнь-1" отправил на Землю видео, сделанное с орбиты Марса. Ролик опубликовало Центральное телевидение Китая.

Зонд снял поверхность планеты, двигаясь от освещенной Солнцем части планеты к его темной стороне. На кадрах также можно увидеть марсианский рельеф.

10 февраля "Тяньвэнь-1" успешно вышел на первичную эллиптическую орбиту Марса. Специалисты ожидают, что в мае-июне зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты.