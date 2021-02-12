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Москва

«Яндекс» раскрыл утечку данных около 5 тыс. почтовых ящиков пользователей 

ТАСС 1 час назад
«Яндекс» раскрыл утечку данных 5 тысяч почтовых ящиков
Фото: РИА Новости
Служба безопасности "Яндекса" выявила внутреннюю утечку, в результате которой были скомпрометированы данные почти 5 тыс. почтовых ящиков. Владельцы этих аккаунтов получили уведомления о необходимости смены пароля, говорится в сообщении компании на сайте.

"В ходе регулярной проверки службой безопасности "Яндекса" был раскрыт факт внутренней утечки. Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей.

Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков", — объяснили в компании.

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