Блогер рассекретил самый мощный смартфон Xiaomi

Еще не представленная топовая модель смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra случайно оказалась раскрыта. Об уже удаленном видео филиппинского видеоблогера сообщает GizmoChina.

Обзорщик показал смартфоны в белом и черном цвете. Xiaomi Mi 11 Ultra получил гигантский выступ под камерный модуль, в который входят три сенсора — 50-мегапиксельный основной, "ширик" на 48 Мп и перископный телеобъектив с таким же разрешением. Впервые смартфон Xiaomi получил дополнительный дисплей в камерном модуле, который может отображать любое приложение или селфи.

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым OLED-экраном с изогнутыми краями, способным обновляться на частоте 120 Гц. За производительность отвечает чип Snapdragon 888 со сверхбыстрой памятью. Mi 11 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быстрые зарядки — проводную на 67 Вт и беспроводную на 67 Вт и обратную зарядку 10 Вт.

Ожидается, что Xiaomi Mi 11 Ultra будет официально представлен через 1-2 месяца. О стоимости ультимативного флагмана из Китая пока не сообщается.