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Обнаружены похожие на Землю погибшие планеты 

Lenta.ru и ещё 1 20 минут назад
Астрономы Уорикского университета обнаружили остатки погибших планет землеподобного типа в атмосфере четырех близлежащих с Солнечной системой белых карликов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
Исследователи проанализировали спектроскопические данные телескопа Gaia, охватывающие более тысячи белых карликов. Они выявили необычный сигнал у одной из звезд, соответствующий линии поглощения лития. Вскоре обнаружились подобные сигналы у трех других белых карликов, один из которых также включал линию поглощения калия. Сравнивая соотношения выявленных элементов, ученые обнаружили, что они соответствуют химическому составу коры скалистых планет, похожих на Землю и Марс, которые испарились и смешивались внутри внешних слоев звездной атмосферы в течение двух миллионов лет.
По словам ученых, литий и калий являются индикаторами материала земной коры, так как они не присутствуют в высоких концентрациях в мантии или ядре.
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Внешние слои белых карликов содержат до 300 тысяч гигатонн каменного мусора, в том числе до 60 гигатонн лития и три тысячи гигатонн калия, что эквивалентно 60-километровой сфере с плотностью земной коры. Общего количества материала недостаточно для планеты, поэтому ученые полагают, что они обнаружили лишь отдельные фрагменты небесных тел, погибших около 10 миллиардов лет назад. Вокруг звезд, скорее всего, вращается диск из вещества, которое время от времени падает на белые карлики и быстро сгорает.
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Наука и техника , Видео
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