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Москва

YouTube удалил российский ролик о протестах в странах ОБСЕ 

RT на русском 1 час назад
YouTube удалил российский ролик о протестах в странах ОБСЕ
Фото: Reuters
Видеохостинг YouTube удалил российский видеоролик о протестах в странах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Об этом заявил постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе онлайн-заседания Постоянного совета организации.

«Мы не претендуем на такую популярность, но и наш видеоролик о протестах в регионе ОБСЕ, показанный в Постоянном совете, был поспешно удалён YouTube», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что отправил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю видео о том, какие меры принимают власти на Западе и в России в ходе несанкционированных акций.
Также эти материалы были переданы главе МИД Швеции, действующему председателю ОБСЕ Анн Линде.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные политики ответили молчанием на переданные Москвой видеоматериалы.
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Наука и техника , В мире , Мария Захарова , Сергей Лавров , Александр Лукашевич , МИД , ЕС , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС , Москва
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